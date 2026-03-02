「日経225オプション」3月限プット手口情報（2日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 98( 98)
UBS証券 60( 60)
楽天証券 27( 21)
BNPパリバ証券 10( 10)
松井証券 10( 10)
SBI証券 29( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
日産証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
Jトラストグローバル 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万7125円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 77( 77)
UBS証券 50( 50)
SBI証券 14( 12)
JPモルガン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万7875円プット
取引高(立会内)
松井証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
SBI証券 44( 26)
BNPパリバ証券 8( 8)
楽天証券 7( 5)
野村証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
Jトラストグローバル 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万8125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯5万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 98( 98)
UBS証券 60( 60)
楽天証券 27( 21)
BNPパリバ証券 10( 10)
松井証券 10( 10)
SBI証券 29( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
日産証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
Jトラストグローバル 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万7125円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 77( 77)
UBS証券 50( 50)
SBI証券 14( 12)
JPモルガン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万7875円プット
取引高(立会内)
松井証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
SBI証券 44( 26)
BNPパリバ証券 8( 8)
楽天証券 7( 5)
野村証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
Jトラストグローバル 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万8125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯5万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース