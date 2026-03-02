　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万7000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　98(　　98)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　60(　　60)
楽天証券　　　　　　　　　　　　27(　　21)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　29(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
Jトラストグローバル　 　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万7125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万7250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万7500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　77(　　77)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　50(　　50)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　14(　　12)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万7875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万8000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　40(　　40)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　44(　　26)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 5)
野村証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
Jトラストグローバル　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万8125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)


◯5万8250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース