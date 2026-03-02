「日経225オプション」3月限プット手口情報（2日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 369( 369)
シティグループ証券 368( 168)
BNPパリバ証券 173( 73)
UBS証券 35( 35)
楽天証券 30( 28)
SBI証券 27( 17)
JPモルガン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
インタラクティブ証券 12( 12)
ビーオブエー証券 309( 9)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
フィリップ証券 3( 3)
安藤証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
野村証券 24( 0)
◯5万7125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
SBI証券 10( 10)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 10( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
野村証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
インタラクティブ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 119( 119)
JPモルガン証券 43( 43)
BNPパリバ証券 27( 27)
SBI証券 21( 17)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万7875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 229( 229)
野村証券 120( 120)
ビーオブエー証券 30( 30)
BNPパリバ証券 26( 26)
SBI証券 18( 14)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
松井証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
楽天証券 4( 2)
日産証券 1( 1)
みずほ証券 20( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
