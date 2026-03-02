　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万7000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 369(　 369)
シティグループ証券　　　　　　 368(　 168)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 173(　　73)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　35(　　35)
楽天証券　　　　　　　　　　　　30(　　28)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　27(　　17)
JPモルガン証券　　　　　　　　　15(　　15)
ソシエテジェネラル証券　　　　　12(　　12)
インタラクティブ証券　　　　　　12(　　12)
ビーオブエー証券　　　　　　　 309(　　 9)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
フィリップ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 1(　　 1)
野村証券　　　　　　　　　　　　24(　　 0)


◯5万7125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万7250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　15(　　15)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万7375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　23(　　23)
野村証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万7500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 119(　 119)
JPモルガン証券　　　　　　　　　43(　　43)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　27(　　27)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　21(　　17)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万7750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万7875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万8000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 229(　 229)
野村証券　　　　　　　　　　　 120(　 120)
ビーオブエー証券　　　　　　　　30(　　30)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　26(　　26)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　18(　　14)
ソシエテジェネラル証券　　　　　13(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
みずほ証券　　　　　　　　　　　20(　　 0)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース