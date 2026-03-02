「日経225オプション」3月限コール手口情報（2日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 92( 92)
モルガンMUFG証券 55( 55)
松井証券 14( 14)
SBI証券 23( 11)
楽天証券 10( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 162( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万8625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
楽天証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
SBI証券 4( 2)
◯5万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
