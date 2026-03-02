「日経225オプション」3月限コール手口情報（2日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 211( 211)
BNPパリバ証券 106( 106)
SBI証券 167( 103)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
JPモルガン証券 40( 40)
松井証券 32( 32)
楽天証券 28( 18)
ゴールドマン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
マネックス証券 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 75( 75)
BNPパリバ証券 19( 19)
SBI証券 29( 13)
楽天証券 12( 8)
松井証券 7( 7)
岩井コスモ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
立花証券 1( 1)
◯5万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 3( 1)
◯5万8250円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 27( 27)
ABNクリアリン証券 25( 25)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 303( 303)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ゴールドマン証券 65( 65)
BNPパリバ証券 65( 65)
JPモルガン証券 39( 39)
ビーオブエー証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
SBI証券 15( 11)
松井証券 8( 8)
楽天証券 11( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
岩井コスモ証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
立花証券 1( 1)
◯5万7875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 0)
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
BNPパリバ証券 44( 44)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万8125円コール
取引高(立会内)
みずほ証券 20( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 211( 211)
BNPパリバ証券 106( 106)
SBI証券 167( 103)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
JPモルガン証券 40( 40)
松井証券 32( 32)
楽天証券 28( 18)
ゴールドマン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
マネックス証券 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 75( 75)
BNPパリバ証券 19( 19)
SBI証券 29( 13)
楽天証券 12( 8)
松井証券 7( 7)
岩井コスモ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
立花証券 1( 1)
◯5万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 3( 1)
◯5万8250円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 27( 27)
ABNクリアリン証券 25( 25)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 303( 303)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ゴールドマン証券 65( 65)
BNPパリバ証券 65( 65)
JPモルガン証券 39( 39)
ビーオブエー証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
SBI証券 15( 11)
松井証券 8( 8)
楽天証券 11( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
岩井コスモ証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
立花証券 1( 1)
◯5万7875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 0)
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
BNPパリバ証券 44( 44)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万8125円コール
取引高(立会内)
みずほ証券 20( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース