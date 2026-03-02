明治安田J2･J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、アウェーでJ2のFC今治と対戦。クロス攻撃が機能し、公式戦では1年7カ月ぶりとなる連勝を収めました。



前節3－0と快勝したアルビレックス新潟。連勝を目指して、アウェー・四国で4連戦目となるFC今治と対戦しました。



試合は25分、スタメンの森が肩を痛めるアクシデント。代わりに今シーズン初出場の小野裕二がピッチに入ります。すると、その小野が早速見せます。31分、右からのクロスに最後は小野！33歳のベテランが途中出場から6分で先制ゴールをもぎ取り、早速結果を残します。



その後も、今シーズンから増加したクロスからの攻撃でチャンスを作るアルビ。



しかし、後半は今治が反撃に出ます。ピンチを招きますが、全員で体を張ってゴールを守り切ります。すると試合終盤、途中出場の落合がペナルティエリア内で倒されPKを獲得すると、キッカーはキャプテンの藤原。新潟の新たなキャプテンが冷静に決めて追加点を奪います。



そして･･･「ピー」、2024年8月以来 公式戦では1年7カ月ぶりとなる連勝。良い流れでアウェー・四国での4連戦を終え、いよいよホームに帰ってきます。



■船越優蔵監督

「ようやくホームに家に帰れるので、良い形で帰れてよかった。」



■FW 小野裕二選手(33)

「もっともっと見に来てくれた人がおもしろい活力になるようなゲームをして、必ずホームで勝ち点3をとりたい。」



J2･J3百年構想リーグは、40チームが4つのグループに分かれています。アルビがいる『WESTｰAグループ』で、アルビは現在3位となっています。



次節は、いよいよホームです。今週7日(土)に現在グループ首位の高知と対戦します。