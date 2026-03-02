●今夜～あす3日(火)午前にかけて本降り

●北寄りの風が強まる 日本海側ほど夜にかけて雲多い空続く

●この先も小刻みな天気変化 先週より肌寒い日多く上着等が活躍

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





週明けのきょう2日(月)の山口県は、再び雨傘活躍の天気となりました。昼前頃からまとまった雨雲が県内に流れ込み始め、午後は、ほとんど止み間なく雨が続いている状況です。そして、まだまだ雨雲が途切れる気配もありません。





この雨は西から近づいている低気圧や前線に伴うもので、あす3日(火)にかけて、やや発達しながら西日本付近を通過する見込みです。





県内で降る雨は、このあと夜中はより雨脚が強まるとともに、低気圧の発達に伴って、日本海沿岸海域中心に北寄りの風も強まって、傘を差しても雨が斜めから降りこむこともあるでしょう。

あす3日(火)朝の通勤通学時間帯も、まだ雨がシッカリ降っていますが、昼以降は低気圧が去っていくことで、まとまった雨雲は県内から抜けていく見込み。ただ、午後も日本海側は北寄りの風が強めに吹きやすい、とみています。





さて、そんな3日(火)は、夜の空模様が気になるところです。というのも、夜8時過ぎから9時過ぎにかけて、満月が地球の影に隠れて暗くなる「皆既月食」があります。





この頃、月が見えるのかどうか…夜には県内は雨は止んでいる、と思われますが、湿った空気を送り込む北風により、日本海側ほどなかなか雲が取れにくい見通しです。一方で瀬戸内側、さらに東部ほど、雲の隙間から月が姿を見せるチャンスはあるかもしれない、というところです。



なんとか月食の時には晴れてくれることを願いながら、ひなまつりの夜の空に、ご注目ください。





夜中は一時雨脚が強まり、あす3日(火)朝もまだ本降りですが、日中は徐々に雨は途切れ途切れに。ただし夕方頃まで日本海側ほど細かい雨が残りやすい、とみています。北風が強めに吹いて、最高気温で12度前後にとどまる所が多く、少々体に堪える寒さにも注意が必要です。





スギ花粉の飛散は今がピーク。あす3日(火)は雨上がりからの大量飛散に注意が必要です。





水曜日、木曜日は晴れ間多くなりますが、次は金曜日に天気下り坂…と、この先も天気は短い周期で変わりそうです。また、先週までに比べると、今週は晴れても最高気温で15度に行くかどうか、と暖かさは控えめ。むしろ朝晩は、まだ冬の名残を感じる強い冷え込みもあり、厚手の上着などは、まだまだ活躍する機会が多いでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

