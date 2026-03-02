アメリカ、イスラエルとイランによる攻撃の応酬は3日目に入りました。イランからの攻撃が続くイスラエルの状況をお伝えします。

イスラエルの攻撃などによるイラン全土の死者が少なくとも555人に達したと中東のテレビ局が報じました。また、情勢の悪化をうけてイスラエルから希望する日本人の退避が始まりました。退避は去年6月以来となります。

イスラエルに入って24時間ほどで5回警報がなり、その都度、シェルターに避難しました。

同じシェルターに避難している住民らは驚く様子はないものの、じっと警報が鳴り終わるのを待っている様子でした。小さな子どもをつれて何度も避難している人も多く、1歳半の赤ちゃんをつれたお母さんはシェルターのある建物とは違う場所に住んでいて、警報が鳴る度に赤ちゃんをつれて外に出て避難していて「大変だけど仕方がない」と話していました。

――戦闘は3日目に入りましたが、イスラエルでの被害の状況はどうでしょうか。

2日は、新たな被害の情報はまだ入っていませんが1日はイスラエル中部で弾道ミサイルが着弾し、地下のシェルターに避難していた9人が死亡、40人以上がけがをしました。

イスラエル各地では戦闘が長引くことに備えた動きも進んでいます。イスラエル中部の病院では、2000床のベッドなど病院の機能のほとんどを地下の広大な駐車場に移しました。イランの強力な弾道ミサイルに備えた動きだということです。

一方で、戦火は広がっています。さきほど入った情報ですがイスラエル軍は隣国レバノンとの国境に戦車を集め始めました。

ここはイスラム教シーア派組織「ヒズボラ」が拠点を置いていて、イランに呼応する動きを見せていたので、地上侵攻する可能性もあります。ただ、ヒズボラからイスラエルへの攻撃も始まっていて、全土が緊張に包まれています。