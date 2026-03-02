¥é¥ó¥¯¥ëµ»½Ñ¼Ô¤¬¥Ñ¥é¥¹¥¡¼³«È¯¡¡¥È¥è¥¿¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸þ¤±
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬¡¢3·î¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬ºÂ¤Ã¤Æ³ê¤ë¥Á¥§¥¢¥¹¥¡¼¤ÎÍÑ¶ñ¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×Â¿ÌÜÅª¼Ö¡ÊSUV¡Ë¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿µ»½Ñ¼Ô¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¼ÖÂ¤¤ê¤Îµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ·ÚÎÌ²½¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍÑ¶ñ¤Ç½êÂ°Áª¼ê¤¬Âç²ñ¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2015Ç¯¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Á¥§¥¢¥¹¥¡¼ÍÑ¶ñ¤Î³«È¯¤ò»Ï¤á¤¿¡£18Ç¯¤ÎÊ¿¾»¡¢22Ç¯¤ÎËÌµþÂç²ñ¸þ¤±¤ÏÂ¾¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï½é¤ÎÃ±ÆÈ³«È¯¤À¡£
¡¡ËÌµþ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ2¥¥í·ÚÎÌ²½¤·¤¿¡£»þÂ®100¥¥í°Ê¾å¤Ç³ê¤ë¤¿¤á¡¢Á°Êý¤«¤é¤Î¶õµ¤Äñ¹³¤â·Ú¸º¤·¤¿¡£ÉôÉÊ¿ô¤Ïºï¸º¤·¡¢´¨¤¤Àã»³¤Ç¤ÎÍÑ¶ñ¤ÎÄ´À°»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤·¤ÆÁª¼ê¤äÂÐ±þ¤¹¤ëµ»½Ñ¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤µ¤Ó¤Ë¤¯¤¤¥Á¥¿¥ó¤â°ìÉôºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡³«È¯¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¥é¥ó¥¯¥ë¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥óÀß·×Ã´Åö¤À¤Ã¤¿Ãæ»³±ÑÀ¸¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¡£Áª¼ê¤«¤é²áÅÙ¤Ê·ÚÎÌ²½¤ÏÇËÂ»¤¬ÉÔ°Â¤ÈÊ¹¤ÇÛÎ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡Öµ»½Ñ¤Î²¡¤·Çä¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Áª¼ê¤È°ì½ï¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£