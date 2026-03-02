「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合、侍ジャパン−オリックス」（２日、京セラドーム大阪）

「２番・ＤＨ」でスタメン出場する大谷翔平選手は試合前練習でキャッチボールなどで調整した。終了後には即席のサイン会も実施し、大歓声が沸き起こった。

グラウンドに姿を見せると、大きな拍手と歓声が沸き起こった。キャッチボールを始めると、スタッフがしっかりと打球からガード。ホーム付近ではジャパンの選手たちが打撃練習を行っており、大谷も打球の行方を見つめながらボールを投じた。

その後は自ら歩測し、およそバッテリー間の距離で変化球を交えながら力強いボールを投じた。さらにスタッフにスマホで投球フォームを撮影してもらう場面も。曲がりの大きなカーブなどを投じ、最後は捕手役らスタッフとグータッチをかわした。そして左翼ポール際のスタンドで見つめていた少年にサイン。それを見てファンが大移動する珍シーンもあった。

大谷は２月２８日に名古屋で行われた壮行試合の試合前練習でブルペン入り。１７球を投じていた。侍ジャパン参戦中にライブＢＰも予定されているという。

その後、バットを持ってグラウンドに登場したがすぐさまベンチへ。シーズン中同様、室内で調整を行ったとみられ、ゲームに備えた。