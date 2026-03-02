3月に入り、卒業式シーズンが始まっています。人の2倍ほどある巨大な卒業証書に、個性あふれるユニークな衣装での卒業式。学生たちの豊かな旅立ちを取材しました。



金沢でも早咲きの桜が咲き始め、春の足音が聞こえてきそうな季節。その中で…



山東 徹也 記者：

「こちら、卒業証書ですけども…非常に大きいです！」



2日、卒業式を迎えた金沢市の北陸学院高校。





生徒たちの門出を祝うべく用意されたのは…

縦3メートル以上、横2メートルにもなる巨大な「卒業証書」です。



卒業生：

「こんなのがあるって思っていなくて、めっちゃ思い出に残ると思います」

「写真スポットでいいと思います」

「私たちの夢ぐらい大きいです」



各地で卒業シーズンを迎える中、1日は…



ユニークな衣装をまとって旅立ちを迎える、恒例の金沢美術工芸大学の卒業式です。

派手な金の衣装をまとった女性は…



金沢美大の卒業生：

「ギャル・マツケンサンバです。金沢は金箔が有名だから、金色に染まって卒業しようかなと、大阪の方で照明の仕事をしようと思っています。それもまた輝く感じにしようと」



こちらの女性は、憧れの存在だったあの有名なおもちゃになりきりました。

金沢美大の卒業生：

「バービー人形です。あだ名がハーレーっていうんですけど、ロゴをハーレーにしてみたり、デコレーションに美大のマークを付けて、ここも卒業にして特別仕様に」



思い思いの姿で迎えた卒業式。



会場には先日の放送の際の取材時には、完成までほど遠かった、あのギラギラのダイオウグソクムシの姿も…

家族に見守られる中、卒業生たちは山村学長から卒業証書を受け取っていました。



卒業生代表・星野 美月 さん：

「自分よりも大きなことを乗り越えていくことで成長し、昔じゃ到底かなわなかった大きさのことも乗り越えられるようになる。それはお姫様をさらったドラゴンを退治するために、たくさんの仮装キャラクターと出会い、さまざまなミッションをクリアして乗り越えていくことと同じではないでしょうか」



門出を迎えた個性豊かな203人の卒業生。美大で培った感性と技術を武器に、次のステージへと羽ばたきます。

