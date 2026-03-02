グラビア話題44歳・元NHKの竹中知華アナ、「国宝級」スタイル抜群ショットにネット騒然「相変わらずスゴすぎる！」
ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが2日までにInstagramを更新。オフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】グラビア話題の44歳・元NHK竹中アナが「スタイル抜群」 グラビアショットも（8枚）
「週刊プレイボーイ」（集英社）48＆49号でグラビアを披露し話題を集めている竹中。先月15日には「週プレプラス」（集英社）に登場、デジタル写真集「This is TOMOKA」（集英社）も発売した。
そんな彼女が「おはよう 3月だね」と投稿したのは自身のソロショット。タイトなニットトップス×ロングスカート姿で、弾ける笑顔を見せた。ファンからは「国宝」「一番素敵」「相変わらずスゴすぎる！」「スタイル抜群」などの声が集まっている。
■竹中知華（たけなか ともか）
1982年1月19日生まれ。広島県出身。大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている。
引用：「竹中知華」Instagram（@daisuke_motoki2）
