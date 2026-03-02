任期満了に伴う金沢市長選挙が1日、告示されました。現職と新人合わせて4人が立候補し、選挙戦に入っています。



4人が立候補した金沢市長選挙は、経験と実績を掲げる現職に対し、刷新を求める新人3人が挑みます。



県都・金沢のトップの座をかけて1日、各候補者が第一声を響かせました。



前・県議会議員で新人の田中敬人候補。今回、自民を離党して出馬し、子育て支援の充実などを訴えます。

新人・田中 敬人 候補：

「住んでいる人たちが幸せを感じなければ、僕はダメだと思っています。訪れる人が魅力的に感じる、そして住んでいる人が幸せに感じる。そんな街づくりじゃなければ、私は金沢の街づくりは成功したとはいえない」「ガンバロー」



共産系の市民団体代表委員で新人の中内晃子候補。福祉の充実などを訴え、市民の暮らしに寄り添う姿勢を強調します。

新人・中内 晃子 候補：

「皆さん一人一人が、生き方が尊重され、誰もが安心して暮らせる金沢を、そして声が届く、願いが届く金沢を、ご一緒につくっていきましょう。金沢を変えていきましょう」「いつもありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。」



旧統一教会元会長で新人の徳野英治候補。子育て世代の負担軽減や企業誘致の推進などを掲げます。

新人・徳野 英治 候補：

「子どもこそ日本の未来であり、石川県の未来であり、金沢の未来であります。金沢に新しい風を吹かせたい、新しい金沢を作ってまいります」「ありがとうございます。ありがとうございます」



再選を目指す現職の村山卓候補。



自民や立憲、公明などから推薦を受け、都心軸の活性化などを掲げます。

現職・村山 卓 候補：

「これまでの4年間、種をまいた、土台を作ってきた。その政策を、さらに金沢だからできること、金沢らしくできること、そのような形で若者をたくさん呼び込んでいく。あるいは文化政策を掛け算していく。そのような政策で金沢らしく新しくしていきたい」「ガンバロー」



金沢駅前から片町にいたる都心軸をどのように整備していくのか、街づくりの方向性が問われる今回の選挙戦。



投開票は石川知事選挙と同じく今月8日です。

