14歳で高額納税者番付入り＆ベンツ購入 加護亜依の全盛期に驚き
「ABEMA」オリジナル“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』#2が26日に放送された。#2では、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」に元モーニング娘。の加護亜依が登場した。
【写真】加護亜依37歳、ミニ丈の衣装姿が「可愛すぎる」「スタイル抜群」と絶賛の声 2児の母
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”です。番組MCは、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇の2名が務める。
2000年にモーニング娘。4期生としてデビューし、14歳で高額納税者番付にランクインするなど、華々しい生活を送っていた加護は、当時について「移動するのに車が必要だったので」と振り返り、中学生で高級車“メルセデス・ベンツ”を購入したという、驚きの事実を明かす。
さらに他にお金を使っていたこととして「家の家賃」と挙げた加護は「80万円くらいのところに当時はいました。4LDKでした。おばあちゃんと2人で」「深沢（世田谷区）」と、具体的に明かした。さらに当時は給料制だったと言い、「給料で毎月いただいて、ボーナスとかが入る」と語り、スターとして走り続けた“あの頃”のリアルが浮かび上がった。
番組では、そんな加護に「モー娘。時代の衣装・歌唱の権利などを売りませんか？」と交渉を持ちかけるが、加護は「モー娘。時代のものはないですね」と即答し、「解雇されたので...。事務所を出る形だったので、今は自分には（印税）入ってこないです」と明かした。
そこで加護が自身の“資産”として出したのは、高級ブランド・エルメスの希少モデル「ミニ・ケリー（ケリー・ピクニック）」。4年ほど前に約260万円で購入したとバッグだと言い、「YouTubeが唯一継続的に頑張ったもの」「何か物に残したいと思って、たまたまミニ・ケリーが買えるルートがあったので、『絶対今買わなきゃダメだ』と思った」と購入の背景を語った。
また、「資金でやりたいことは？」という問いに、加護は「プロデュース業をしたいんですよ。プロテインとか...」と告白。「あと、私の映画とかやったら絶対いい気がする。スキャンダル映画。実話の」と、自身の人生を“作品”として形にする構想も口にしていた。
『資産、全部売ってみた』#2はABEMAにて見逃し配信中。
