小3娘の夢が「アイドルかキャバ嬢」 元アイドル・峯岸みなみが助言「大変なことがいっぱいある」
ママによるママのための情報番組『秘密のママ園2』#5が1日放送。#5の番組後半では、世の中のママたちの深刻なお悩みに建前なしで答えるコーナー
「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「小3の娘の夢がアイドルかキャバ嬢…親としてどう向き合う？」という相談が寄せられた。
元アイドルの峯岸は「自分が子どもの時はキャバ嬢っていう存在を知らなかった」と時代の変化に驚きつつ、「SNSを見るときらびやかだし、そう見えてることはあまり良くないんじゃないかなっていう心配はある」と懸念。「子どもたちは（キャバ嬢を）華やかな世界だと思ってるんだって。絶対もっと大変なことがいっぱいある」とコメントした。
同じく元アイドルの今泉は、自身の子どもについて「『キミとアイドルプリキュア』が好きで、テレビの中に行きたいって最近言うようになった」と近況を明かし、「子どもが踊ってるところをテレビに映して、それを体験させて気を紛らせている」と、ほほ笑ましい対処法を披露した。
その上で、自身が4歳の頃からアイドルになることを夢見ていたと振り返りつつも、もし自分の子どもが本格的にアイドルになりたいと言ったら「ちょっと私は賛成できないですね」とキッパリ。「親が私だってバレたら終わるよ、って言うかも」と冗談を交えつつ、「私の存在が邪魔しちゃうのがかわいそうだから」と、元アイドルならではの複雑な本音を吐露した。
そのほか、スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、ママたちの「フェムケア事情」をテーマに赤裸々トークを展開。MCの滝沢が「疲れると全てシモに出る」とド直球な爆弾発言を繰り出し、産後の悩みを抱える今泉が専門医のアドバイスをスマホで“ガチメモ”する一幕もあった。
『秘密のママ園2』#5はABEMAにて無料で見逃し配信中。
