すごい組み合わせ…布袋寅泰インスタに世界的大スター2人が登場しファン仰天
ギタリストの布袋寅泰が1日、自身のInstagramを更新し、世界的な大スター2人との3ショットを公開し、ファンを驚かせた。
【写真】すごい組み合わせ…オレクサンドル・ウシク、布袋寅泰、そしてドウェイン・ジョンソン
布袋が「バンクーバーでの撮影の合間にウシクとドゥエイン・ジョンソンと」とつづりながら公開しているのは、ウクライナ出身のプロボクサーで、ヘビー級史上初の4団体統一王者・オレクサンドル・ウシクと、WWEの大人気レスラーで、現在は世界的俳優として大活躍中のドウェイン・ジョンソンの3ショット。
この3人と言えば、実在する元総合格闘技のトップスター、マーク・ケアーの苦悩の半生を描く映画『スマッシング・マシーン』で共演している。ジョンソンが主人公でマークを演じ、ウシクが実在する総合格闘家イゴール・ボブチャンチンを、布袋が本人役を演じている。
写真では、ケアーに扮した特殊メイク姿のジョンソンと、ボブチャンチンに扮したウシクに挟まれる形で笑みを浮かべる布袋。世界的スター2人に挟まれても遜色ない布袋のオーラには、ファンからも「布袋さんの存在感圧倒的です」「プロレスのロック様にギターのロック様なんてなかなか見れない」「布袋さん、まさに主役級です 隠しきれない圧倒的なオーラ」といったコメントが寄せられている。
引用：「布袋寅泰」Instagram（@hotei_official）
