■＜SEKAI NO OWARI DOME TOUR 2026「THE CINEMA」＞

■京セラドーム大阪 / KYOCERA DOME OSAKA

2026年7月11日（土）OPEN16:00／START18:00

2026年7月12日（日）OPEN15:00／START17:00

お問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00／土日祝休業）

https://kyodo-osaka.co.jp

■東京ドーム / TOKYO DOME

2026年8月15日（土）OPEN16:00／START18:00

2026年8月16日（日）OPEN16:00／START18:00

お問い合わせ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

＜チケット＞

◯金額（全券種共通）

12,000円（税込）

◯券種

・指定席 ※予定枚数終了

・着席指定席（オフィシャルファンクラブ「S.N.O.W.S」「R.A.I.N.S」会員限定） ※予定枚数終了

・注釈付指定席

・注釈付着席指定席（オフィシャルファンクラブ「S.N.O.W.S」「R.A.I.N.S」会員限定）

・ステージサイド席