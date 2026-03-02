SEKAI NO OWARI、東阪ドームツアー＜THE CINEMA＞チケット追加発売が決定
SEKAI NO OWARIが、7月〜8月にかけ開催する東阪ドームツアー＜DOME TOUR 2026「THE CINEMA」＞の追加チケット券種発売を発表した。
＜DOME TOUR 2026「THE CINEMA」＞は計4公演。7月11日および12日に京セラドーム大阪、8月15日および16日に東京ドームで開催が予定されている。ツアータイトル＜THE CINEMA＞からは、“映画”をテーマとした新たな世界観が想起される。SEKAI NO OWARIがメジャーデビュー15周年という節目に作り上げるステージをへ期待が高まるところだ。
今回のアナウンスでは指定席チケットの予定販売枚数終了に伴う追加チケット券種の発売となり、注釈付指定席・注釈付着席指定席（FC会員限定）・ステージサイド席などが追加チケット券種として3月2日 (月)18:00より抽選申し込み受付が開始される。詳細は特設サイトにて。
■＜SEKAI NO OWARI DOME TOUR 2026「THE CINEMA」＞
■京セラドーム大阪 / KYOCERA DOME OSAKA
2026年7月11日（土）OPEN16:00／START18:00
2026年7月12日（日）OPEN15:00／START17:00
お問い合わせ：キョードーインフォメーション
0570-200-888（12:00〜17:00／土日祝休業）
https://kyodo-osaka.co.jp
■東京ドーム / TOKYO DOME
2026年8月15日（土）OPEN16:00／START18:00
2026年8月16日（日）OPEN16:00／START18:00
お問い合わせ：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
＜チケット＞
◯金額（全券種共通）
12,000円（税込）
◯券種
・指定席 ※予定枚数終了
・着席指定席（オフィシャルファンクラブ「S.N.O.W.S」「R.A.I.N.S」会員限定） ※予定枚数終了
・注釈付指定席
・注釈付着席指定席（オフィシャルファンクラブ「S.N.O.W.S」「R.A.I.N.S」会員限定）
・ステージサイド席
関連リンク
◆＜DOME TOUR 2026「THE CINEMA」＞特設サイト
◆SEKAI NO OWARI オフィシャルサイト
◆SEKAI NO OWARI オフィシャルX
◆SEKAI NO OWARI オフィシャルInstagram
◆SEKAI NO OWARI オフィシャルTikTok
◆SEKAI NO OWARI オフィシャルYouTubeチャンネル
◆SEKAI NO OWARI レーベルサイト