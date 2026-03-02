興収30億円突破『ほどなく、お別れです』浜辺美波＆目黒蓮ら貴重メイキングカット初解禁
浜辺美波とSnow Man・目黒蓮がダブル主演する映画『ほどなく、お別れです』が、公開から24日間（2月6日〜3月1日）で観客動員223万5591人、興行収入30億5969万円を突破。大ヒットへの感謝を込めて、撮影中のキャストの素顔が垣間見える、貴重なメイキングカットが初解禁された。
【写真】浜辺美波＆目黒蓮ら和やかなムード 『ほどなく、お別れです』メイキング写真
「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、現在累計80万部を突破している長月天音の「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫刊）を実写映画化。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職した清水美空（浜辺）と、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナー・漆原礼二（目黒）がタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す物語だ。
先日開催された大ヒット御礼舞台あいさつには、浜辺、新木優子、三木孝浩監督が登壇し、目黒も海外より生中継で参加。「たくさんの方にこの作品をご覧いただいていることを、大変うれしく思っております。また、多くの温かいご感想をお寄せいただき、感謝の気持ちでいっぱいです（浜辺）」、「海外でも、日本で多くの方がこの作品をご覧になっていると聞き、とてもうれしく思っています（目黒）」と、それぞれ喜びのコメントを寄せた。
この日の会場では、SNSに寄せられた感想や質問をもとにクロストークを行ったほか、本作としては初となるティーチインも実施。観客から直接感想を受け取るなど、会場一体となって本作の大ヒットをお祝いした。
このたび初解禁されたメイキングカットには、美空の家族である清水家（鈴木浩介、永作博美、夏木マリ）をはじめ、美空と漆原が葬儀を担当する柳沢家（古川琴音、北村匠海）、久保田家（志田未来、渡邊圭祐）、長野家（野波麻帆、西垣匠、久保史緒里、原田泰造）がそれぞれ収められている。
清水家は、美空（浜辺）を“葬祭プランナー”にスカウトするため、漆原（目黒）が自宅を訪れる場面。柳沢家は、亮太（北村）と玲子（古川）がにこやかに並ぶ、劇中では叶わなかった貴重な夫婦の2ショット。久保田家は、理恵（志田）と宏之（渡邊）が、生前の娘・比奈の病室にいるシーンのひとコマ。長野家は、美しいロケーションでも話題となった長野県・霧ヶ峰で撮影された、桂子（野波）の葬式撮影風景。
最愛の人を亡くすという、悲しい場面が多く描かれた本作だが、撮影現場は笑顔あふれる温かい雰囲気に包まれていたことが垣間見える写真となっている。
映画『ほどなく、お別れです』は、公開中。
【写真】浜辺美波＆目黒蓮ら和やかなムード 『ほどなく、お別れです』メイキング写真
「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、現在累計80万部を突破している長月天音の「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫刊）を実写映画化。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職した清水美空（浜辺）と、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナー・漆原礼二（目黒）がタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す物語だ。
この日の会場では、SNSに寄せられた感想や質問をもとにクロストークを行ったほか、本作としては初となるティーチインも実施。観客から直接感想を受け取るなど、会場一体となって本作の大ヒットをお祝いした。
このたび初解禁されたメイキングカットには、美空の家族である清水家（鈴木浩介、永作博美、夏木マリ）をはじめ、美空と漆原が葬儀を担当する柳沢家（古川琴音、北村匠海）、久保田家（志田未来、渡邊圭祐）、長野家（野波麻帆、西垣匠、久保史緒里、原田泰造）がそれぞれ収められている。
清水家は、美空（浜辺）を“葬祭プランナー”にスカウトするため、漆原（目黒）が自宅を訪れる場面。柳沢家は、亮太（北村）と玲子（古川）がにこやかに並ぶ、劇中では叶わなかった貴重な夫婦の2ショット。久保田家は、理恵（志田）と宏之（渡邊）が、生前の娘・比奈の病室にいるシーンのひとコマ。長野家は、美しいロケーションでも話題となった長野県・霧ヶ峰で撮影された、桂子（野波）の葬式撮影風景。
最愛の人を亡くすという、悲しい場面が多く描かれた本作だが、撮影現場は笑顔あふれる温かい雰囲気に包まれていたことが垣間見える写真となっている。
映画『ほどなく、お別れです』は、公開中。