“なんとなく”のボブは卒業ーー！【40・50代】が一気にこなれる♡「大人のおすすめボブ」

これまで“なんとなく”で選んできたボブがしっくりこないと感じてきたら、長さや動きの変化を加えてイメージチェンジを図ってみて。シルエットや顔まわりのレイヤーを見直すことで、一気にこなれた印象に変えられそう。今回は、40・50代の髪の悩みにも寄り添ってくれそうな大人に似合うボブをご紹介します。

モード感を演出できるコンパクトボブ

あごのラインで美しく切り揃えたコンパクトなシルエットのボブ。ぱつっとしたラインが洗練された印象で、モード感を取り入れたい人にもおすすめ。首筋がすっきり見えるので、小顔見えも狙えそう。ナチュラルなダークトーンの髪色にミニマルなボブがマッチしています。

自然なくびれで若見えを狙って

「多毛のお悩み解決」を得意としている@kitadani_koujiroさんが、「多毛で広がってヘアスタイルを楽しめていない方の参考になれば」とコメントしているのがこのヘアスタイル。トップとベースの長さに差をつけてウルフヘアの要素を加えています。毛先に動きをプラスすることで、若々しい印象を与えられそう。

ニュアンス感のあるパーマボブ

ふんわりとしたパーマによってニュアンス感が演出されたレイヤーボブ。髪をボリュームアップして見せたい大人女性にもおすすめです。スタイリストの@hanae.yamaguchiさんによると、「スタイリングは、半乾きの状態にN.ムースを全体に馴染ませて自然乾燥させればオッケーです」とのことで、毎朝のスタイリングがラクになりそうです。

ふんわり華やかなレイヤーボブ

こちらのボブは、美しい毛流れが引き立つレイヤーボブ。ふんわりとしたボリューム感が華やかな印象です。大人女性の髪悩みに寄り添ったレイヤーカットを提案している@ofuke_akifumicasiiさんは、「ブロースタイルだけで綺麗な毛流れなボブレイヤーに」とコメントしていて、ブローだけでおしゃれにスタイリングできるのが嬉しいポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kzs_hair様、@kitadani_koujiro様、@hanae.yamaguchi様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri