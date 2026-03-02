ヘンクの日本代表FW伊東純也が判定を巡り現地で議論に

ベルギー1部のKRCヘンクに所属する日本代表FW伊東純也は3月1日、リーグ第28節のヘント戦に先発出場。

チームは3-0と快勝し暫定6位に浮上したが、この試合で伊東が受けたイエローカードの判定が反響を呼んでいる。

問題の場面は、伊東が相手選手のFWチアゴ・アラウージョに対して守備を試みた際に起こった。後半39分にヘンクは攻め込むもネットを揺らせず、アラウージョがサイドでドリブルを開始。アラウージョに対して伊東が激しく寄せて、うしろ気味からスライディングをし、ボールを綺麗に奪取したように見えた。

しかし主審はファウルとし、伊東ヘイエローカードを提示した。伊東はこの判定に対して、抗議。頭を抱えボールに行っていたとアピールし、感情をあらわにした。

スポーツチャンネルDAZN公式Xも「感情をあらわに ヘンクサポーターは大ブーイング 伊東純也 激しいタックル」と綴り公開すると、ファンからも「めちゃくちゃクリーン」「全然ボール」「どこがファール？ 誰でも納得いかないわ」「最高の守備」「ケガしませんように」「伊東純也が代表に選ばれ続ける理由がここにある」「守備でも魅せるヘンクの10番」「めちゃくちゃ良いディフェンス」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）