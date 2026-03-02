歌手新浜レオン（29）が2日、東京・葛飾区のアリオ亀有でミニライブを行った。

昨年には2年連続でNHK紅白歌合戦に出場し、トップバッターで「Fun！Fun！Fun！」を歌唱。同作は日本レコード大賞で初の優秀作品賞にも輝いた。充実した25年を笑顔で締めくくり、今年は年明けから全力で疾走している。

◇ ◇ ◇

ライブ後に取材に応じた。

−どんなステージでしたか

デビュー以来、何度もやらせていただいている場所。昨年は2年連続で紅白歌合戦に出させていただいた。今年もその報告とともに、この場所に戻ってこられたことが本当にうれしい。それをファンの皆さんにナマ報告ができました。

−亀有の印象は？

ここは「初めまして」の方が多いんです。「亀有からファンになりました」という方がすごく多い会場で、今日も「会って1年となる記念日です」と話す人もいました。ファンの皆さんの声を聞くことができて、そういった意味では自分をすごく育ててくれている場所ですね。

−4月15日発売のEP「New Beginning」には、こっちのけんとが作詞作曲した「LOVEしない？」が収録されています

この曲は紅白でのご縁（2人とも24年に初出場）で実現しました。同い年なんです。けんとさんの兄は菅田将暉さん。別次元ですけど、僕も父親が歌手で“芸能環境”みたいなところも共通。プライベートでもいっぱい共感するところがあって仕事を超えて心を許せる人です。そんな人に自分をイメージした曲を作ってもらえてすごくうれしいです。

−5月30日にスタートするツアーは故郷の千葉県白井市でスタートします

自分を育ててくれた白井市。今度は僕が恩返しをする番だと思うので、少しでも自分をきっかけにして、全国から白井市に人が来てくれたらいいなと思います。

−昨年、紅白歌合戦に2年連続で出場し、レコード大賞で優秀作品賞も受賞しました。新年を迎えて見る景色が変わったか。あるいは周りの反応に変化がありましたか

ショッピングモールなどでイベントをすると「紅白の人だ」「膝スラの人だ」「頑張レオンと言っている人だ」などを言われることが増えました。そういった意味での変化はあります。でも、自分自身の中での気持ちの変化はないんです。この喜びを今年も必ず達成するんだ。そう思えば思うほど気が引き締まります。

−では26年の意気込みを“レオン語”で

今年、午（うま）年なので「駆け上がレオン」です！