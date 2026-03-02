マツコ・デラックスが2日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）を3週連続で欠席した。ニューレディー、経済愛好家の肩書きを持つ肉乃小路ニクヨが代打出演を果たした。

2月9日放送回で月曜コメンテーターのマツコが欠席。番組冒頭、スタジオの定位置にはマツコが不在だった。その後、マツコからスタジオに電話がかかってきた。「ちょっとすいません、急だったんだけど、首の脊髄が圧迫されて、手足にしびれが出始めちゃって。それで病院に行ったら、急いで手術した方がいいって言われて。私、実はもう手術し終わって、入院してるのよ」と明かした。

「それで急にお休みをいただくことになって。申し訳ないという思いで。今日ぐらいはおとなしくごめんなさいと言おうと思ったら、あまりのしょぼくれた画面に…私はこんなところに写ってるんだと。がくぜんとしました。画面で見たらカッスカスよ」と番組をイジった。

病状については「首の神経が圧迫されただけで他は元気なので」と説明。復帰予定については「はっきりと分からないのよね。まだ手術して私、1回ぐらいしか立ってないから。それで術後の経過とか見ていただいて、それで決まる感じだから」と語った。

マツコは昨年8月にも腰痛で番組を欠席している。