Åß¤Î±«ÎÌ¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¾¯¤Ê¤¯¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Þ¤È¤á¡¢3·î¤âÃí°Õ
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï2Æü¡¢Åß¡ÊºòÇ¯12·î¡Áº£Ç¯2·î¡Ë¤ÎÅ·¸õ¤Þ¤È¤á¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£1·î¤ËÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËµÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿¹ß¿åÎÌ¤ÏÅì¡½À¾ÆüËÜ¡¢²Æì¡¦±âÈþ¤Ç¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2·î¸åÈ¾¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤¬¡¢¥À¥à¤ÎÃù¿åÎÌÄã²¼¤Ê¤É¾¯±«¤Î±Æ¶Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ë¡£À¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï3·î¤â±«¤¬¾¯¤Ê¤¤¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÅìÆüËÜ¡¢À¾ÆüËÜ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÊ¿Ç¯¤Î60¡ó¡¢²Æì¡¦±âÈþ¤Ï73¡ó¡£À²¤ì¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¡¢À¾ÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÆü¾È»þ´Ö¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¼þÊÕ¤ÇÊ¿Ç¯¤è¤ê³¤ÌÌ¿å²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤ÇËÌÅì¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë±«¤ò¤â¤¿¤é¤¹Äãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£