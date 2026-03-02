SUPER EIGHT丸山隆平（42）が2日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。どハマりしているものを明かした。

独身の丸山は最近ハマっている場所として、スナックを上げた。そして「ママが、スナックによって歴史が違うというか。ママがルールなのであそこは。社会勉強としてもためになる、人としてのコミュニケーション能力も付くし、カラオケだってみんなで共有するワケじゃないですか。どういう曲順でいくとか。例えば、やしきたかじんさん歌ってたら次はどの辺の年代を歌うとか。演歌から歌謡に入り、歌謡からJ−POPに入る…こういう流れあるじゃないですか。そういうスナックもあれば、ざっくばらんにいろんな世代が来るスナックもある。これ、スナックによってルールが違う、これまた魅力ですよね」と語った。

そして「スナックって他の方から話しかけられるイメージあって、余計、気つかわないんですか？」と聞かれると、「確率的に多いのが『仮面舞踏会』を一緒に歌うってことが多いですね。いろんな企業の方もそうですし、サラリーマンの方とかと一緒に、『丸ちゃん、あれ歌おうや』って、だいたい『仮面舞踏会』ですね」と明かした。

MCハライチ岩井勇気が「丸山さんが気づかれても、変な絡みしてくる人はママが制してくれるっていうのがあると思うんですよ」と話すと、一同納得した様子を見せた。