関東甲信地方では、３日から４日にかけて、南岸低気圧の影響で、山沿いや山地を中心に大雪となり、関東地方南部の平地でも積雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。また、関東地方の海上では、４日はうねりを伴った高波に警戒してください。

［気象概況］

前線を伴った低気圧が３日は本州の南岸を東北東へ進み、４日は発達しながら伊豆諸島付近から三陸沖に進む見込みです。

関東甲信地方では、南岸低気圧の影響で、３日明け方から４日にかけて雨や雪が降る見込みです。山沿いや山地を中心に大雪となり、関東地方南部の平地でも積雪となる所があるでしょう。また、関東地方の海上では４日は非常に強い風が吹き、うねりを伴って大しけとなるでしょう。



［雪の予想］



２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 ２０センチ

関東地方北部の平地 ２センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ７センチ

関東地方南部の平地 １センチ

甲信地方 ２０センチ

その後、３日１８時から４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 ３０センチ

関東地方北部の平地 １０センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて ７センチ

関東地方南部の平地 １センチ

甲信地方 １５センチ

予想より地上気温が低くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があります。



［波の予想］

関東地方の海上では、４日はうねりを伴い大しけとなる見込みです。

４日に予想される波の高さ

関東地方 ６メートル うねりを伴う



［防災事項］

関東甲信地方では、３日夕方から４日にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒してください。また、ビニールハウスの倒壊、架線や電線、樹木への着雪、なだれにも注意してください。関東地方の海上では、４日はうねりを伴った高波に警戒してください。