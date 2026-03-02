薬を服用した後に、皮膚や粘膜にかゆみや炎症などのアレルギー反応が現れることがあります。このような症状は、私たちの体に備わっている免疫機能が、外部から入ってきた異物である薬に対して敏感に反応すると起こるもので、薬物アレルギーといわれています。人によっては、化学物質である薬もアレルゲンとなることがあるのです。では、薬物アレルギーはどのようにして起こるのでしょうか。

薬物アレルギーが起こるメカニズムは、花粉や食べ物に対して起こるアレルギーと同じです。薬を服用したときに、体がそれを異物（アレルゲン）であると判断すると、免疫機能はそれを排除しようと抗体を作ります。この時点では何も起こりませんが、再び同じ薬を服用した際に、抗体がそれに反応して攻撃を開始することによってアレルギー症状が現れるのです。

薬物アレルギーの症状としては、皮膚にかゆみや発疹などが現れるほか、発熱、関節痛などの全身症状、嘔吐などの胃腸障害を起こすケースもあります。すぐに治る軽症のものであればよいのですが、アナフィラキシーショックを引き起こすと、激しいショック状態となって、血圧が下がり、意識障害を起こして死に至ることもあるそうです。軽い症状の場合には、原因となる薬を中止すればアレルギー症状は治まっていきます。

薬物アレルギーは、誰にでも起こる可能性がありますが、特に化学物質にアレルギーのある人は、薬に対してもアレルギーを起こしやすいといわれています。化学物質を使用している製品としては、ポリエステル、ナイロンなどの衣類や合成洗剤、住宅や家具の塗料、芳香剤、食品添加物などが挙げられます。例えば、アクリルのセーターを着るとチクチクしたりかゆみが出たり、皮膚に湿疹やかぶれが出る人は、化学物質に敏感な人です。こうした人は、薬に対してもアレルギー反応が起こりやすいとされています。

薬物アレルギーの症状は、最初は皮膚に現れることが多いため、薬を使用した後は皮膚の反応に注意しましょう。たとえ軽症であっても、アレルギー反応が疑われる症状が出たら、薬の使用をやめ、必ず医師や薬剤師に伝えることが大切です。また、薬を飲んでアレルギー症状が現れたことがない場合でも、化学製品に対して過敏な人は、薬が処方される際には医師に伝えるようにしてください。（監修：健康管理士一般指導員）