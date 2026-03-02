銀座コージーコーナーは、2月27日からカフェ・レストラン併設9店舗で愛媛県産せとかを使用したパフェを販売開始した。

今だけしか味わえない、旬のフルーツを使った人気デザート「旬のフルーツ直行便」シリーズに、「愛媛県産せとかのパフェ」が登場した。

「せとか」は“柑橘の大トロ”や“柑橘の女王”と称され、濃厚なコクと甘み、とろっとしたやわらかい果肉が魅力の高級柑橘のひとつとなっている。

旬の「せとか」を丸ごと1個使用し、自家製せとかのグラニテ（果汁やリキュール、シロップなどを半凍結させた、シャーベット状の氷菓）とバニラアイス＆ホイップクリーム、スポンジ、ゼリーと、カットした「せとか」を層にし、さらにグラスからあふれんばかりに「せとか」を盛りつけた。

「せとか」の甘い果汁ととろんとした果肉が、バニラアイス＆クリームの乳味と合わさり、パフェならではの満足感を味わえる。

旬のおいしさを味わってもらうため、3月下旬頃までの期間限定販売となる。「せとか」の濃厚なおいしさを、銀座コージーコーナーのカフェ・レストランでゆっくりと楽しんでほしい考え。

販売店舗は、銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、三鷹コラル店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店で、銀座1丁目本店のみ、他店に比べてドリンク付はプラス200円、単品はプラス100円になる。

とろけるような食感とあふれる果汁、芳醇な香り、濃厚な甘みが魅力の柑橘「せとか」。「愛媛県産せとかのパフェ」は、果実を丸ごと1個使用したパフェとなっている。

［小売価格］1600円（税込）

※ドリンク付：1980円（税込）

［発売日］2月27日（金）〜3月下旬頃

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp