ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事の展開するPerfect Suit FActory（以下、「P.S.FA」）は、2月28日から、全店舗において、「AVANT AIR（アバンエア）デニム調セットアップ」を発売した。TRANS CONTINENTS（トランスコンチネンツ）から展開し、毎年好評を得ている商品に、新色を加え全4色を展開する。通気性に優れたドビー織りと強撚糸による防シワ性（カケンテストセンター 東海事務所 生地品質検査報告書No.I−25−014986から確認）を兼ね備え、ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンで活用できる万能セットアップとなっている。



「AVANT AIR（アバンエア）デニム調セットアップ」

「AVANT AIRデニム調セットアップ」は、着心地の良さと機能性を徹底的に追求した一着となっている。背抜き仕様のジャケット、ゴム入りでストレッチが効いたワンタックパンツ、そしてTシャツとの相性も抜群のベストの3点は、単品でもセットでも活躍する。プリント加工による清涼感のあるメランジ素材を採用し、定番のネイビーに加え、グレー、ブラウン、ブラックの新色が登場。家庭洗濯可能で手軽にケアができるため、いつでも清潔に着用できる。軽量設計とストレッチ素材によって、アクティブなビジネスシーンでもストレスフリーな着用感を実現した。

特長は、通気性と防シワ性に優れた高機能素材を採用し、夏場の蒸れや洗濯後のシワを軽減する。軽量設計とストレッチ素材によって、ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンで快適な着用感を実現した。家庭洗濯可能で、いつでも清潔かつ手軽にケアが可能になっている。

［小売価格］

ジャケット：1万9900円

ベスト：9900円

パンツ：9900円

（すべて税別）

［発売日］2月28日（土）

P.S.FA＝https://perfect-s.com