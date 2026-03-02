グローバル刃物メーカーの貝印は、フェイス用メイクブラシ10種類を3月2日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などにおいて（店舗によって入荷日が前後する）発売する。

機能性に特化したフェイス用メイクブラシ10種類が新しく登場する。フェイスパウダーリッチブラシ、ハイライトブラシ、ファンデーションブラシ、シェーディングブラシ、斜めカットのアイシャドウブラシL、斜めカットのアイシャドウブラシM、アイシャドウブラシセット、アイライナーブラシ、アイブロウブラシダブルエンド、マルチポイントブラシの計10種類。それぞれ違った特長を持つブラシで使用箇所や使用方法なども多岐にわたる。機能性に富んだ多種多様のブラシはメイクの悩みを解決し、メイクのレベルをあげてくれるメイクアップツールとなっている。



「フェイスパウダーリッチブラシ」

「フェイスパウダーリッチブラシ」は、毛量が多く、贅沢感のあるフェイスブラシ。大きくて丸いブラシ毛が粉を均一に含み、ムラなく均一でまとまりのある仕上がりを実現する。ルースパウダーだけでなく、プレストパウダーやチーク、余分な粉のオフにも使える。



「ハイライトブラシ」

「ハイライトブラシ」は、薄づきでよりナチュラルな艶感を演出。ブラシが肌に優しく軽く触れるため少量ずつパウダー塗布し、量を正確にコントロールする。ハイライトや余分な粉のオフ、メイク直しのブラシとしても使用可能になっている。



「ファンデーションブラシ」

「ファンデーションブラシ」は、高密度な毛でファンデーションを密着。フラットヘッド設計で、鼻の横や目の周りなど細かい部分にもファンデーションを塗りやすい。肌への接触面積が広く、ファンデーションを均一に塗布し、透明感のある仕上がりになるとのこと。リキッドやパウダーなど様々なタイプのファンデーションにも対応している。



「シェーディングブラシ」

「シェーディングブラシ」は、毛量が多めでしっかり影を付けられ、ブラシ部のカーブと三角形状が眉間にフィットするため、眉間から鼻筋にかけて自然に影を入れられる。パウダーもリキッドもしっかりのせてぼかしやすく、シェーディングだけでなくコンシーラーなどにも使用できる。



「斜めカットのアイシャドウブラシL」



「斜めカットのアイシャドウブラシM」

「斜めカットのアイシャドウブラシL」と「斜めカットのアイシャドウブラシM」は、ブラシ部が斜め形状、心地よい使い心地でアイシャドウを肌に自然になじませ、自然な仕上がりを実現する。アイメイクだけでなく、コンシーラーなどにも使える。



「アイシャドウブラシセット」

「アイシャドウブラシセット」は、小さいサイズの平型とドーム型形状のセット。平型は目のキワや涙袋の線など細かい部分、丸型は涙袋やラメをのせるのに使いやすい。アイメイクだけでなく、小さいシミのためのコンシーラーなどにも使用できる。



「マルチポイントブラシ」

「マルチポイントブラシ」は、丸いドーム型がコンシーラーやリップをしっかり塗ってぼかすのに最適だとか。リップやコンシーラーだけでなく、鼻筋など部分用ハイライトなどにも使える。



「アイブロウブラシダブルエンド」

「アイブロウブラシダブルエンド」は、極細ラインと幅広タイプの2形状。大きいブラシで眉の輪郭をはっきりさせ、小さいブラシで眉を1本1本書くことが可能となっている。アイブロウだけでなく細いラインをひくのにも使用できる。



「アイライナーブラシ」

「アイライナーブラシ」は、先が曲がっているため、手で視界をさえぎらずにラインを引くことができる。アイライナーや目のキワ、涙袋の線など細かい部分に使いやすいという。

［小売価格］

フェイスパウダーリッチブラシ：1650円

ハイライトブラシ：770円

ファンデーションブラシ：1210円

シェーディングブラシ：880円

斜めカットのアイシャドウブラシL：660円

斜めカットのアイシャドウブラシM：550円

アイシャドウブラシセット：935円

マルチポイントブラシ：660円

アイブロウブラシダブルエンド：660円

アイライナーブラシ：660円

（すべて税込）

［発売日］3月2日（月）

貝印＝https://www.kai-group.com