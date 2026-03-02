「おかえり」山本由伸、WBC日本代表に合流！ 愛犬ショットも「カルロスはキケ家でお留守番なのね」
ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸選手は3月2日、自身のInstagramを更新。侍ジャパンの一員として出場する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表への合流を報告しました。
【写真】山本由伸、WBC日本代表に合流を報告
WBCは3月5日に開幕予定。侍ジャパンのエースとしての活躍に期待が高まる中、コメント欄では「山本さん頑張って〜」「世界で一番投手ヨシノブ」「おかえり日本のエース」「待ってました 信じて決勝戦のチケット取りました！」など、熱い声援が続々。さらに「カルロスくん、パパが帰ってくるまで頑張って」「カルロスはキケ家でお留守番なのね」「カルロス君キケさんに懐いてる〜」など、愛犬ショットにもたくさんの反応が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
「カルロス君キケさんに懐いてる〜」山本選手は「スプリングトレーニングを終えて、日本代表に合流します。精一杯頑張ります」とつづり、7枚の写真を公開。ドジャースでの集合ショットやアリゾナでの様子に加え、チームメートの“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス選手の車に愛犬・カルロスが乗り込むほほえましい1枚も披露しています。
「可愛い過ぎるぅ〜」2025年11月16日には「僕の愛犬のカルロスです！」とつづり、7枚の写真と1本の動画を公開した山本選手。写真には愛犬のリラックスした日常の様子が収められており、動画では初めて出会ったときの貴重なシーンが映っています。コメントでは「山本選手がカルロス君を里親として迎えられたこととても嬉しいです」「可愛い過ぎるぅ〜」「のんびりカルロス可愛すぎる」などの声が寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。
