明治は、食品ロス削減に向けた取り組みの一環として、チョコレート4品の賞味期限を延長する。3月生産分から順次、対象商品の賞味期限を1ヵ月または2ヵ月延長する。

昨今、わが国で発生している食品ロスは年間約464万トン（令和5年度推計（農林水産省・環境省））にも上り、その削減は重要な社会的課題となっている。このような背景のもと、農林水産省は食品事業者に対し、納品期限の緩和や賞味期限表示の大括り化（年月表示・日まとめ表示）などの商習慣の見直しを呼びかけている。

同社は、食と健康のプロフェッショナルとして、事業を通じた社会課題の解決に貢献するべく、これまでもさまざまな商品の賞味期限を官能評価および科学的分析によって延長してきた。

今回、同社では、賞味期限設定に関するガイドラインを基に、安全係数の見直しなどを通じた保存性の再検証や、新たに保存試験を実施した。その結果、一部チョコレートで、おいしさや品質を損なうことなく、これまでよりも長い賞味期限を保証できることが確認できたため、賞味期限の延長を実施する。

対象商品群は、チョコレート4品（「明治 ザ・カカオ フローラルカカオ・ラテ 42g」「マカダミアチョコレート 9粒」「マカダミアチョコレートビッグパック 115g」「マカダミアチョコレート大箱 180g」）で、「明治 ザ・カカオ フローラルカカオ・ラテ 42g」は12ヵ月から14ヵ月に延長、「マカダミアチョコレート 9粒」は9ヵ月から10ヵ月に延長、「マカダミアチョコレートビッグパック 115g」は9ヵ月から10ヵ月に延長、「マカダミアチョコレート大箱 180g」は9ヵ月から10ヵ月に延長する。

［切り替え日］

明治 ザ・カカオ フローラルカカオ・ラテ 42g：3月生産分から順次

マカダミアチョコレート 9粒：4月生産分から順次

マカダミアチョコレートビッグパック 115g：4月生産分から順次

マカダミアチョコレート大箱 180g：4月生産分から順次

明治＝https://www.meiji.co.jp