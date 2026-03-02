松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、3月4日午後3時から、「ハニーレモン唐揚げ定食」を発売する。なお、はちみつを使用している。1歳未満の乳児には与えないでほしいという。

松のや自慢のカラッとジューシーな本格唐揚げを、さらに美味しく、さらに癖になる味わいに仕上げた。「ハニーレモン唐揚げ定食」は、はちみつ、レモン、そしてマヨネーズを組み合わせた特製のソースをたっぷりとかけた逸品となっている。レモンの爽やかな風味に、はちみつの優しい甘み、そしてマヨネーズの濃厚なコクが三位一体となり、唐揚げの旨味を最大限に引き出す。



「ハニーレモン唐揚げ定食」

「マヨネーズ好きには食べてほしい」一度食べたら癖になる、背徳感たっぷりの味わいに仕上がった。是非賞味してほしい考え。

［小売価格］

ハニーレモン唐揚げ定食（5個）：990円

ハニーレモン唐揚げ定食（8個）：1260円

ロースかつ＆ハニーレモン唐揚げ定食：1130円

ハニーレモン唐揚げ丼：790円

単品ハニーレモン唐揚げ（5個）：690円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りの際のみそ汁は、別途料金が必要

［発売日］3月4日（水）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp/