コカ・コーラシステムは、本格的なレモンサワーテイストが味わえるアルコール度数0.00％のノンアルコールブランド「よわない檸檬堂（れもんどう）」から、新しく「よわない檸檬堂 無糖 レモンとシークヮーサー」を3月9日から発売する。「ノンアルでも甘くなく、食事に合うものが欲しい」という声に応える「無糖」タイプ。「よわない檸檬堂」シリーズならではの果実感、爽やかな香り、そして、お酒らしい余韻を感じられる味わいで、普段は「無糖」タイプのお酒を楽しんでいる人の「休肝日」や「飲まない日」にぴったりとなっている。

近年、健康志向の高まりとともに、ノンアルコール市場は拡大している。「お酒に弱くて飲めない」という人だけではなく、「お酒が好きだけれども、健康に気遣って“休肝日”を設けている」、あるいは「お酒は飲むけれど平日は酔いすぎたくないから控える」という人へのお酒の代替として、ノンアルコール製品の人気は高まり続けている。

「よわない檸檬堂」は、「檸檬堂」で培ったレモン美味しく味わうための技術に加え、ジンで使われるスパイス「ジュニパーベリー」のエキスを加えて、お酒らしい味わいに仕上げるという独自のこだわり製法によって実現された本格的なノンアルコール。2022年2月の発売以来、多くの消費者に支持を得てきた。



「よわない檸檬堂 無糖 レモンとシークヮーサー」

新登場する「よわない檸檬堂 無糖 レモンとシークヮーサー」にも、「よわない檸檬堂」ならではのこだわりが詰まっている。同製品には、「甘くない檸檬堂 無糖にごりレモン」で採用した「レモンオイル」を使用している。これは、「無糖」タイプでもレモンの香りを最大限に引き出して楽しんでもらうために、バーテンダーがレモンの皮を下にして果汁を搾る「南半球しぼり」から着想を得て開発したもの。そこに沖縄県産シークヮーサーエキスを合わせることで、他にはない、爽やかな香りと飲みごたえを実現した。

レモンの果実感と本格的な味わいで楽しめる「よわない檸檬堂」と、無糖タイプで食事にもよく合う「よわない檸檬堂 無糖 レモンとシークヮーサー」。どちらも「飲めない日」「飲まない日」でも、気持ちを満たしてくれるノンアルコールになっている。ぜひ好みやシーンに合わせて楽しんでほしい考え。

［小売価格］137円（税別）

［発売日］3月9日（月）

日本コカ・コーラ＝https://www.coca-cola.com/jp/ja