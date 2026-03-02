ゼブラは、ジェルボールペン「SARASA」シリーズの金属軸「サラサグランド」から、ビジネスシーンの持ち物や服装に調和する新しい軸色を3月19日に全国の文具取扱店で発売する。

近年、働き方やライフスタイルの変化に伴い、ボールペンに対するお客様の価値観も変化し、機能性やデザインにこだわった“自分に合った1本”を選ぶ傾向が高まっている。その結果、機能性やデザイン性の高い文具が人気となり、筆記具の単価は上昇傾向にある。そのような背景から、ゼブラの人気ジェルボールペンシリーズ「SARASA」でも、金属軸を採用した1000円以上の「サラサグランド」が累計250万本以上（2月時点。ゼブラ出荷実績）を販売するなど好調に推移している。

今回はその「サラサグランド」から、消費者の声に応えて、自分の持ち物や服装に調和する落ち着いた色合いの新しい軸色を追加発売する。従来の「サラサグランド」は金色のクリップとビンテージカラーインクで、自分の気持ちに合わせてカラーを選べることが特長だった。新たに今回発売する商品は、あらゆるシーンで使いやすい、濃く鮮やかな黒インクを搭載。落ち着いた色合いの軸色に深みのある銀色のクリップとノックが上品に調和するデザインになっている。





今回発売する「サラサグランド」新軸色の特長は、クリップとノックには三価クロムメッキ加工を施し、深みのあるシルバー色になっている。ビジネスシーンに使う小物に合う落ち着いた色合いの軸色を採用し、ビジネスシーンに調和するデザインになっている。

SARASAならではのさらさらとした書き心地と濃い黒インクを採用し、あらゆるシーンで使いやすい1本となっている。サラサクリップと同じ替芯を使えるので、インクを使い切っても繰り返し使うことができる。この水性顔料のジェルインクは耐水性に優れ、公式文書でも使える。

金属製のクリップは、可動式のバインダークリップなので、厚手のものに挟むことができる。洋服の胸ポケットや手帳など、挟んで持ち歩くことができる。

「サラサグランド」は2016年に発売を開始した「大人向けサラサ」という位置づけの金属軸のジェルボールペン。2020年には、金属軸ボールペンでは珍しく黒以外のビンテージカラーのインク色10色を加えて展開している。近年は、デジタル化によって手書きの機会は減っているが、手書きで個性を表現したい、所有する満足感を得たいという、ボールペンに対する価値観が変化し、比較的高くても機能性やデザインにこだわった“自分に合った1本”を選ぶ傾向が高まっている。また学生時代にサラサを使っていた消費者が社会人になってもそのインクを使いたいという理由から、1本1000円以上の価格帯にも関わらず、250万本以上のヒット商品となっている。

［小売価格］1650円（税込）

［発売日］3月19日（木）

ゼブラ＝https://www.zebra.co.jp