ニューレディー、経済愛好家の肩書きを持つタレント肉乃小路ニクヨが2日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。負けたと思った芸名を明かした。

この日、マツコ・デラックスが3週連続で欠席。代役として出演。本名を聞かれる一幕があった。

MCの元フジテレビアナウンサーの大島由香里から「肉乃小路ニクヨという名前は本名ではない…」と聞かれ、肉乃小路は「本名だったら大変だよ」と返答し、スタジオは大爆笑。さらに「本名は公にしてませんけど」とした上で「夢を売る商売やさかい」と理由を説明した。

業界として先輩から名前を付けられるのが慣習だという。名前の由来について「5月生まれで最初『メイ』っていう名前で街にデビューしてたんですけど、男か女か分からないって言われて。それで『男らしい名前がいいんだろ？』って言われてまず最初『肉棒』っていう名前になったんですよ」と告白。スタジオは再び大爆笑だった。

続けて「『肉棒』から『ニクヨ』っていうのが決まって。その頃好きだった小説、有吉佐和子さんの『悪女について』の主人公、富小路公子。『富小路ニクヨ』でもよかったんだけど、韻を踏んだ方がよくない？ってなって、『肉乃小路ニクヨ』になった」と手をクネクネして説明。「あとは本当に肉が好きなんで」と笑顔で補足。「肉乃小路ニクヨ」を名乗って、30年だという。

さらに大島から「インパクト大のお名前ありますけど、オススメありますか？」と聞かれ、肉乃小路は「ちょっと負けたなと思うのは加藤アゴミサイルっていう人がいて」と言った瞬間、三たび爆笑。「確かにちょっとミサイルみたいになってた。ミサイル感ある」とアゴを触りながら補足した。

肉乃小路は、渋谷教育学園幕張高を経て、慶大総合政策学部を卒業。大学在学中から女装家、ドラァグクイーンとしての活動を始めた。大学卒業後は証券会社、銀行、保険会社などに勤務経験がある。

加藤アゴミサイルのインスタグラムでは「平成産まれの全力ゆとり脳DragQueen」と説明。