M!LK、メンバー考案の番組衣装が即日完売→再販 ABCテレビ『M!LKじゃん!』【スタッフコメントあり】
ダンスボーカルグループ・M!LKによるABCテレビ冠番組『M!LKじゃん!』（毎週火曜深夜）の衣装が、フェリシモより販売開始され、好評となっている。2月24日から数量限定で販売されると、即日完売となり、さらに受注販売が決定した。
【詳細写真】『M!LKじゃん!』番組公式シルエットプリントパーカー＆Tシャツ
『M!LKじゃん!』は、M!LKのメンバー5人が街へ繰り出し、悩みを抱える人たちを笑顔にするために大奮闘する番組。メンバーからの「番組衣装が欲しい」という要望を受けて、M!LKメンバー自身が番組中に考案した、こだわりの詰まった特別な衣装を制作した。
アイテムは、シルエットプリントパーカーとシルエットプリントTシャツの2種類で、いずれもM!LKをイメージさせるミルクカラー。胸もとには『M!LKじゃん!』の番組ロゴ、背中にはメンバー5人のシルエットが、M!LKのアルバム『M!X』のジャケットデザインに合わせ、爽やかで上品なターコイズブルーのカラーでプリントされた。いずれもほどよいゆったりシルエットで、スカートにもパンツにも合わせやすい丈感となっている。
■フェリシモスタッフより
今回、はじめて大人気のM!LKの番組用の衣装制作ということで、緊張して打ち合わせ撮影現場に行きましたが…とにかくメンバーのみなさん全員が礼儀ただしく、感じがよく、真摯にデザインについて考えてくださり、とても感動した一日でした！
たくさんの人によろこんでもらえるように、M!LKのみなさんのアイデアや思いを受け止めて商品にしました。
ぜひ「み！るきーず」のみなさんに着ていただけるとうれしいです。
■M!LKじゃん!番組公式 シルエットプリントパーカー（クリーム）
1枚 8900円（税込9790円）サイズ：1サイズ
■M!LKじゃん!番組公式 シルエットプリントTシャツ（オフホワイト）
1枚 5900円（税込6490円）サイズ：1サイズ
