週明け２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比４１８円８５銭（０・８２％）安の５万５２６円７４銭だった。

５営業日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち、７割超にあたる２４４銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比７９３円０３銭（１・３５％）安の５万８０５７円２４銭だった。

米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃や原油価格の高騰を受け、投資家の間でリスク回避の姿勢が強まり、東証プライム銘柄の７割超が値下がりした。

中東情勢悪化で中東発着便の欠航が相次いでいるほか、原油価格の高騰で航空燃料の価格も上がり、コスト増につながるとの懸念から空運株に売りが広がった。相対的に安全な資産とされる債券に買いが入り、長期金利が低下したことで銀行や証券株の下落も目立った。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、野村ホールディングス（ＨＤ）（６・７５％）、日本航空（５・８９％）、しずおかフィナンシャルグループ（５・８５％）の順に大きかった。

上昇率は、三菱ガス化学が８・７５％と最大だった。ＴＯＰＰＡＮＨＤ（８・５４％）、フジクラ（６・２０％）と続いた。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は４０・２６ポイント（１・０２％）低い３８９８・４２。