歌手新浜レオン（29）が2日、東京・葛飾区のアリオ亀有でミニライブを行った。

「レオ〜ン」コールが響き渡る中、代名詞の“膝スラ”をしながら登場。昨年のヒット曲「Fun！Fun！Fun！」で幕を開けて「新浜レオンです。よろしくお願いします。亀有大好き〜」。

最初のあいさつで「ここのステージには思い出があります。24年に初めて紅白出場をした時の発表が11月19日。その前日にここでライブをしました。皆さんの最後のひと押しがあったからこそ出場ができたんです。それほど亀有は大切な場所。本当にありがとうございます」と感謝。そして「26年も3月に入りました。今年は午（うま）年、一緒に駆け上がレオン〜」と熱く呼びかけた。

NHK「みんなのうた」の2、3月の曲の「言い訳ナイナー」の歌唱では、振り付けの指導をして一緒に踊って歌った。そして初紅白の歌唱曲「全てあげよう」では、再び“膝スラ”を披露して大歓声を浴びた。

4月15日に発売するEP「New Beginning」には、こっちのけんと（29）が作詞作曲した「LOVEしない？」を収録。「同い年でグリーンがラッキーカラなど共通点も多い。いつか楽曲を制作していただくことを願っていたので本当にうれしい」と声を弾ませた。

コンサートツアー「New Beginning」は故郷の千葉県白井市で5月30日にスタートする。ファイナル公演は7月26日の東京・渋谷公会堂。そのすぐ先にあるNHKホールは紅白歌合戦の会場だ。「今年もそこを目指して頑張レオン！」。ファンの声援を受けながら自分自身に言い聞かせた。