¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ·Å¡¡àÄ«¤Î´éáÌ³¤á¤ëÀèÇÚ·Ý¿Í¤ÎÂÎÎÏ¤Ë¶ÄÅ·¡Ö³§¤µ¤óÄ«¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ£±»þÈ¾¤Þ¤Ç¤ª¼ò¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¸þ°æ·Å¡Ê£´£°¡Ë¤¬¡¢£²ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤ÇÉ¬Í×¤ÊÁÇ¼Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸þ°æ¤ÏÀè½µ¶âÍË¡Ê£²·î£²£·Æü¡Ë¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡¢óÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¡¢Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ê¤É¡¢Ä«¤ÎÂÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ö¥è¥ë¥Î¥«¥ª¡×¤Ë¿Ê¹ÔÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
¡¡ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ìÊý¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ³§¤µ¤ó¤ÎÂÎÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡£ÆÃ¤Ë¡Ö²Ú´Ý¤µ¤ó¡¢¤¢¤ÎÊý¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ÎÆâÍÆ¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¤â¡¢Àè¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¾ì½ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¡Ö£²£°»þÈ¾¤°¤é¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÈ¿¾Ê¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¿¼Ìë¤Î£±»þÈ¾¡£¤À¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²£µ»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¸þ°æ¤Ë¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¤³¤ÎÆü¤â¡Ë³§¤µ¤ó¡¢Ä«¤«¤é¡ÊÈÖÁÈ¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢£±»þÈ¾¤Þ¤Ç¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤êºÝ¤ËÌÀÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿¡×¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡Ö²ÚÂç¤µ¤ó¤Ï¡ØÄ«£¹»þ¤«¤é¥í¥±¡Ù¡¢ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¡ØÄ«£¸»þ¤«¤éÌÚ¹¹ÄÅ¤ÇÆÃÈÖ¡Ù¡¢»³Î¤¤µ¤ó¤Ï¡Ø»³·Á¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä«£±£°»þ¤«¤é¼êÇä¤·¤ÆÌë¤«¤é¥é¥¤¥Ö¡Ù¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¸þ°æ¤â¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¡ÖÇ¯Îð¤È¤È¤â¤ËÆ¯¤Êý¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÊÑ¤ï¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï£´£°ºÐ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤â³§¤µ¤ó¡¢£´£°Âå¸åÈ¾¤ä£µ£°Âå¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¤â¤¦£±¸Ä£²¸Ä¾å¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ä¤Ã¤ÑÂÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£