【Google Play『ポケパーク カントー』特典】 3月2日 受付開始 3月15日 受付終了予定

Googleは、Google Play Points メンバーを対象に『ポケパーク カントー』入場チケットなどの抽選を3月2日から15日の期間実施している。

内容はダイヤモンド、プラチナ、ゴールドで異なり、トレーナーズパス（ペアチケット）はダイヤモンドで25人、プラチナで15人、ゴールドで10人に抽選で進呈される。

この他ゴールドではピンズセットやキーホルダーセット、シュシュなど、プラチナではぬいぐるみパペット、ポシェットなど、ダイヤモンドではぬいぐるみ（大）やピカチュウのぬいぐるみ（オスのすがた、メスのすがた）などをそれぞれ抽選にラインナップしている。

Googleは『ポケパーク カントー』のオフィシャルスポンサーとして開園から参画。抽選キャンペーンは2026年内に複数買い実施するという。

ぬいぐるみ（大）ピカチュウ

ぬいぐるみ（大）イーブイ

ぬいぐるみパペット（ピカチュウ）

ぬいぐるみパペット（イーブイ）

ピンズセット

キーホルダーセット

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。