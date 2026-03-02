日本野球機構（ＮＰＢ）は２日、実行委員会を開き、今季から創設される「長嶋茂雄賞」の選考委員５人を承認した。長嶋氏とＯＮコンビを組んだ王貞治氏、元広島監督の山本浩二氏、元阪神監督の岡田彰布氏、元日本ハム監督の栗山英樹氏、前西武監督の松井稼頭央氏が務める。ＮＰＢ、読売新聞社、日本テレビ放送網の制定３者が決定し、この日の実行委員会で報告されたもの。ＮＰＢの中村事務局長は「球界を代表するレジェンド」と説明した。選考基準などは今後、詰めていくという。

「長嶋茂雄賞」は昨年６月に亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）の功績をたたえ、創設されたもの。１２球団に所属する野手を対象に、走攻守の成績はもちろん、ファンへのアピール度なども加味して受賞者を選定し、ミスタープロ野球の志を受け継ぐ「第二の長嶋茂雄」の出現を求めていく。

◆長嶋茂雄賞概要

▼制定者 日本野球機構（ＮＰＢ）、読売新聞社、日本テレビ放送網

▼選考 王貞治氏、山本浩二氏、岡田彰布氏、栗山英樹氏、松井稼頭央氏の選考委員５氏で決定

▼表彰 「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ」において行い、正賞はコミッショナーが授与する。

▼正賞、副賞 正賞は記念メダル、副賞は賞金３００万円。

▼事務局 日本野球機構内に置く。