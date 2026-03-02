明日3日は日本の南岸を低気圧が東進し、全国的に雨または雪となるでしょう。東日本を中心に気温がグッと下がり、東京都心は真冬並みの寒さとなる見込みです。明日3日夜は「皆既月食」が起こりますが、雲に邪魔されずに観察できそうなのは、九州南部や四国の太平洋側、南西諸島に限られそうです。

明日3日 全国的に雨や雪 関東甲信は大雪のおそれ

明日3日は、前線を伴った低気圧が日本の南岸を東へ進む見込みです。西日本ははじめ雨が降りますが、九州は朝までで雨の止む所が多く、中国・四国地方も日中、次第に止むでしょう。近畿は夜まで雨の降る所が多い見込みです。





東海・北陸は一日を通して雨が降りやすいでしょう。三重県では南部を中心に激しい雨や雷雨となり、大雨となる所がある見込みです。関東甲信も広く雨が降りますが、低気圧が冷たい空気を引き込むため、山沿いや山地を中心に雪が降り、標高の高い所では大雪となるおそれがあります。気温の下がり具合によっては、東京23区など市街地でも積雪となる可能性があるため、路面状況や交通への影響に注意・警戒が必要です。東北と北海道は、はじめ晴れる所もありますが、次第に雲が広がり早い所は昼前から、遅い所でも夜には雪や雨が降る見込みです。

明日3日は東日本中心に気温低下 東京都心は真冬並みの寒さ

明日3日は、日本の南岸を進む低気圧の影響で冷たい空気が流れ込む東日本を中心に、日中の気温が今日2日より大幅に低くなる見込みです。東京都心では、ここ数日は季節先取りの暖かさが続いていましたが、明日3日の最高気温は今日2日より4℃低い9℃までしか上がらないでしょう。一気に真冬並みの寒さとなりそうです。名古屋は、最高気温14℃で、今日2日より5℃低く、平年並みの予想です。急な気温変化で体調を崩さないようお気をつけください。

明日3日は「皆既月食」 見られる所は?

明日3日の夜は満月で、3月の満月は、虫が土から顔を出し始める頃ということで「ワームムーン」と呼ばれます。



また、明日3日は雲さえなければ全国で「皆既月食」が見られるのですが、あいにく低気圧や前線、寒気に伴う雲がかかる所が多い予想です。「皆既月食」が起こる時間帯に、晴れて観察のチャンスがありそうなのは、九州南部や四国の太平洋側、南西諸島となりそうです。



月は東の空で18時50分頃から欠け始め、20時04分に皆既食となります。皆既食は21時03分に終わり、その後は徐々に欠けた部分が小さくなっていき、22時18分に南東の空で部分食が終わります。