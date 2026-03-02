２日午後４時５分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表した。



長野地方気象台の発表内容は以下のとおり。



［気象概況］

前線を伴った低気圧が３日は本州の南岸を東北東へ進み、４日は発達しながら伊豆諸島付近から三陸沖に進む見込みです。

このため、長野県では、２日夜遅くから雨か雪が降り始め、３日は標高の高い所を中心に強い雪が降る所があり、平地でも積雪となるでしょう。その後も４日にかけて長野県では、大雪となる所があるでしょう。





［雪の予想］２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、長野地域山沿い ５センチ中野飯山地域 ５センチ大北地域山沿い ２０センチ大北地域平地 ２０センチ上田地域の菅平周辺 １５センチ上田地域の菅平周辺を除く地域 １０センチ佐久地域 １５センチ松本地域の聖高原周辺 １０センチ松本地域の聖高原周辺を除く地域 １０センチ乗鞍上高地地域 ２０センチ諏訪地域 １０センチ上伊那地域 ５センチ木曽地域 １０センチその後、３日１８時から４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、長野地域山沿い １０センチ中野飯山地域 １０センチ大北地域山沿い １５センチ大北地域平地 １０センチ上田地域の菅平周辺 １５センチ上田地域の菅平周辺を除く地域 ５センチ佐久地域 １０センチ松本地域の聖高原周辺 １０センチ松本地域の聖高原周辺を除く地域 １０センチ乗鞍上高地地域 １０センチ諏訪地域 １０センチ上伊那地域 ５センチ木曽地域 ５センチ５センチ以上を予想する地域を記載しています。予想より地上気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があります。［防災事項］中部や大北地域の平地では３日夕方から４日まで、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。また、電線や架線及び樹木への着雪にも注意してください。