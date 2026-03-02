【長野気象情報】３日夕方から４日にかけて 中部や大北地域の平地でも積雪の見込み
２日午後４時５分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表した。
長野地方気象台の発表内容は以下のとおり。
［気象概況］
前線を伴った低気圧が３日は本州の南岸を東北東へ進み、４日は発達しながら伊豆諸島付近から三陸沖に進む見込みです。
このため、長野県では、２日夜遅くから雨か雪が降り始め、３日は標高の高い所を中心に強い雪が降る所があり、平地でも積雪となるでしょう。その後も４日にかけて長野県では、大雪となる所があるでしょう。
２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
長野地域山沿い ５センチ
中野飯山地域 ５センチ
大北地域山沿い ２０センチ
大北地域平地 ２０センチ
上田地域の菅平周辺 １５センチ
上田地域の菅平周辺を除く地域 １０センチ
佐久地域 １５センチ
松本地域の聖高原周辺 １０センチ
松本地域の聖高原周辺を除く地域 １０センチ
乗鞍上高地地域 ２０センチ
諏訪地域 １０センチ
上伊那地域 ５センチ
木曽地域 １０センチ
その後、３日１８時から４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
長野地域山沿い １０センチ
中野飯山地域 １０センチ
大北地域山沿い １５センチ
大北地域平地 １０センチ
上田地域の菅平周辺 １５センチ
上田地域の菅平周辺を除く地域 ５センチ
佐久地域 １０センチ
松本地域の聖高原周辺 １０センチ
松本地域の聖高原周辺を除く地域 １０センチ
乗鞍上高地地域 １０センチ
諏訪地域 １０センチ
上伊那地域 ５センチ
木曽地域 ５センチ
５センチ以上を予想する地域を記載しています。
予想より地上気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
［防災事項］
中部や大北地域の平地では３日夕方から４日まで、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。また、電線や架線及び樹木への着雪にも注意してください。