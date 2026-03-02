アメリカとイスラエルがイランを攻撃し、イランも報復を行うなど激しい応酬が続いています。山形県内でも今後、ガソリン価格がさらに値上がりする可能性があるとみられています。こうした中、県内に住むただ1人のイラン人の男性がいまの心境を語ってくれました。



現地時間の2月28日、アメリカがイスラエルと共に始めた大規模な軍事作戦。トランプ大統領は4週間程度続くとの見方を示し、戦闘が長引く恐れが出ています。

国のまとめによりますと、国内在住のイラン人は去年6月現在「4432人」です。そのうち、米沢市を拠点とする貿易会社「シルクロード貿易商会」で社長を務めるゴラマリマジドアバディ・アリレザさんは、今から36年前にイランから来日した現在、県内に住むただ1人のイラン人です。





シルクロード貿易商会ゴラマリマジドアバディ・アリレザ社長（56）「まず第一にびっくりした。イラン国内はすべてストップしている。経済的にも、国民の生活も大変なことになっている。3月20日はイランの正月。正月前にこういうことになっているのは非常に大変な思い」イランには現在、アリレザさんの86歳の母のほか姉と弟が暮らしています。シルクロード貿易商会ゴラマリマジドアバディ・アリレザ社長（56）「今一番困っているのは電話ができず、イラン国内の情報がない。家族がどういう状況になっているか…無事を祈るしかない」アリレザさんは貿易会社のほか、シューズを製造する会社も経営していますが、アメリカ・イスラエルの侵攻によってイランへの輸出ができないため工場の稼働を停止したといいます。シルクロード貿易商会ゴラマリマジドアバディ・アリレザ社長（56）「戦争から平和を作ることは絶対ありえない。どこの国でもそれをわかっているはず」今回の戦闘をめぐっては、原油価格の高騰なども懸念されています。2月24日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格が2週連続で全国最高値となった山形県。石油情報センターは2日、YBCの取材に対し今回の戦闘によってガソリン価格が来週ごろまでにさらに値上がりする見通しを示しました。一方、世界的には石油は”供給過剰”の状態となっていることや石油輸出国機構・OPECが増産を打ち出していることなどから、大幅な値上がりにはならないとみています。戦闘の事態が収束すれば値下がりの可能性もあるとしています。