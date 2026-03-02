静かで強力な直6プラグインHV

P550eへ載る、3.0L直列6気筒ガソリンターボのプラグイン・ハイブリッドは、レンジローバーの雰囲気へ合致する。ホワイトのレザーでとびきり上質に仕立てられた、オートバイオグラフィー仕様の試乗車では、尚のこと。

0-100km/h加速は4.9秒で、0-161km/h加速も11.9秒と、上級SUVとして動力性能にまったく不満なし。EVモードで発進すれば、優雅に住宅地や市街地を走り回れる。駆動用バッテリーの充電が充分なら、右足を深く倒さない限り、ひたすら静かで上品だ。



レンジローバー P550e（英国仕様）

速度域が上昇すると、直6ユニットが目覚める。低域では218psの駆動用モーターがアシストし、レスポンスは秀抜。エンジンが本領を発揮し始めると、モーターは自然に身を引く。その制御も巧妙で、反応は正確で、運転のしやすさへ結びつけている。

フル充電なら、80km程は電気だけで走れる。充電が乏しくなると、燃費は9.5km/L前後へ落ちるが、71Lのタンクが満タンなら700km程先は目指せるはず。

ベストは直6ディーゼル

他方、レンジローバーのベストユニットと呼べるのは、直6のインジニウム・ディーゼルターボ。高負荷時も非常に静かに回転し、71.2kg-mという余裕の最大トルクへ浸れる。高速道路の巡航なら、12.5km/L近い燃費も得られる。

BMW由来のV8ガソリンターボは、フラッグシップに相応しいパワフルさ。低域での唸りも、高域での上質な響きも好ましく、高速道路で不満を感じる場面は皆無といえる。ただし、発進時のアクセルレスポンスは、若干尖すぎるかもしれない。



レンジローバー P550e（英国仕様）

ブレーキは、もう少し強力でも良いだろう。オールシーズン・タイヤを履いたP550eの、濡れた路面での112-0km/h制動距離は57.3ｍだった。

乗り心地は至って滑らか。22インチという大径ホイールを履いていても、路面を問わずボディはフラットに保たれる。センターラインに並ぶキャッツアイを踏んでも、ノイズがささやかに聞こえるものの、振動はほぼ伴わない。

カーブでの敏捷性に驚く

全長5m、全幅2mのSUVを峠道で操ることは、一般的には簡単な作業ではない。しかしレンジローバーは、正確なステアリングのおかげで自然に導ける。幅員の狭い場所で対向車が来ても、少ない緊張感で幅寄せもできる。

車重を考えれば、カーブでの敏捷性にも驚かされる。知的なアクティブ・アンチロールバーとエアサスペンションが機能し、最小限のボディロールで小気味よく旋回していく。狭い駐車場では、後輪操舵システムが回転半径を縮め、不安感を減らしてくれる。



レンジローバー P550e（英国仕様）

遮音性は出色。ノイズキャンセリング機能も相乗し、外界の音は殆ど聞こえてこない。ボディへ響くロードノイズも小さく、100km/hで走っていても、目をつぶれば40km/hで流しているように思えるほど静かだ。

悪路性能も圧巻のレベル。最低地上高は、メルセデス・ベンツGクラスより55mm増しの、295mmへ高められる。オーバーハングは切れ上がり、最大渡河水深は900mm。高度な電子制御技術、テレインレスポンスIIが機能すれば、鬼に金棒だろう。

ジャガー・ランドローバーの素晴らしい偉業

ためらうことなく、クラス最高峰のSUVだと表現できる、5代目レンジローバー。ラインナップの幅が広く、印象に多少の差はあるとはいえ、22インチ・ホイールを履く通常ホイールベースのP550eは、理想的なバランスにあると思う。

特に車内の静寂性や快適性は、比類のない水準にある。インテリアは価格を納得させるほど上質で、オンロードでもオフロードでも抜群の走行性能を誇る。



レンジローバー P550e（英国仕様）

ボディは小さくなく、車重は軽くないが、グレートブリテン島の道でも感心するほど親しみやすい。ジャガー・ランドローバーが創造した、素晴らしい偉業だと呼んでいい。

◯：好印象なプラグイン・ハイブリッドの走り 出色の洗練性 圧巻の悪路性能

△：お高めな価格 最も軽いディーゼルでも車重は2.6t 走行性能を僅かに低めるオールシーズン・タイヤ

レンジローバー P550e（英国仕様）のスペック

英国価格：15万1225ポンド（約3176万円）

全長：5052mm

全幅：1990mm

全高：1870mm

最高速度：241km/h

0-100km/h加速：4.9秒

燃費：123.2km/L

CO2排出量：16-20g/km

車両重量：2735kg

パワートレイン：直列6気筒2997cc ターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：31.8kWh

最高出力：550ps（システム総合）

最大トルク：81.4kg-m（システム総合）

ギアボックス：8速オートマティック／四輪駆動



