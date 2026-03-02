大谷翔平→鈴木誠也→村上宗隆→吉田正尚とMLB選手で打順をつなぐ侍ジャパン 井端監督は「どのような流れになるのか2試合で見極め」頼りに思う選手は意外な国内選手
メジャー組が初めて参戦する侍ジャパン強化試合が2日に行われます。
大谷翔平選手が「2番・DH」でその後は3番・鈴木誠也選手、4番村上宗隆選手、5番・吉田正尚選手とメジャーリーガーが並びます。
試合前に井端弘和監督はこの打順に「今日明日と試せるところがあるので今日はこの並び。コーチと十分話し合って決めました。微調整がいるなら本番とわずしていこうと思ってます」と話します。
中軸をメジャー組で固めたことについて、「実績ある選手がいっぱいいますし、打線なので点をどのように取れるのか、どのような流れになるのかは2試合で見極めないといけない。その中での微調整が必要なら。まずは発車してみないとわからない。今日は非常に楽しみにしたい」と本戦前のわずか2試合への思いを述べます。
「日本ではかなりの出塁率が高い選手」と井端監督が注目する侍メンバーはソフトバンクの近藤健介選手。この日は1番に組み込まれました。「クリーンアップでチャンスにも強いバッター。下位からのところの返すバッティング先頭だったら出塁を多くしてもらうのが彼の役割。頼もしいバッターが1番を打つと思ってます」と語りました。なお、岡本和真選手は、日本に到着したばかりと考慮し、練習のみとしました。▽以下、井端弘和監督が明かした日本のスタメン
1近藤健介
2大谷翔平
3鈴木誠也
4村上宗隆
5吉田正尚
6佐藤輝明
7牧秀悟
8源田壮亮
9坂本誠志郎