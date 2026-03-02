きょうも続いているアメリカ・イスラエルとイランの攻撃の応酬。トランプ大統領は、作戦は「全ての目標が達成されるまで続けられる」と述べていて、事態の鎮静化は見通せない状況です。アメリカのワシントンから中継です。

トランプ大統領は、攻撃開始からフロリダの私邸で過ごしていましたが、1日の夜にホワイトハウスに戻りました。2日もイラン情勢の対応にあたるものとみられます。

アメリカでは、イランへの攻撃から2日目にして、早くも世論調査が出てきました。

ロイター通信が攻撃の後に行った緊急の世論調査では、イラン攻撃に「反対」と答えた人が43％で、「賛成」の27％を大きく上回っています。

ただ、この調査の後、アメリカ軍は今回の作戦でアメリカ軍に3人の死者が出たことを明らかにしました。

トランプ大統領は、今後も犠牲者が増える可能性に言及していますが、アメリカ軍に死者が増えれば、国内の反対論が高まることも予想されます。

一方、今後の動きとして、現地時間では2日朝、日本時間では夜10時から、国防総省でヘグセス国防長官と制服組トップのケイン統合参謀本部議長が記者会見します。

今回の軍事作戦に関する政府の正式な記者会見はこれが初めてで、どの程度の期間の作戦を見込んでいるのかなど、作戦の「出口」をめぐる質問が集まりそうです。