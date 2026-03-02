芸能事務所「セント・フォース」所属のフリーアナウンサー、望月理恵さんが自身のインスタグラムを更新。撮影の合間に見せた貴重なオフショットを公開し、大きな反響を呼んでいます。



【写真を見る】【 望月理恵 】 撮影時のオフショットに ファン絶賛 「写真集なら買います」「美脚すぎる」





投稿では「この撮影がどんな仕上がりになるのでしょうか またお知らせします」とコメントしており、今回の撮影への期待感を表現しています。写真は白い長袖ブラウスに黒いスカートを合わせたコーディネートで、淡いピンクの壁と白い床のスタジオ風空間で撮影されたものです。







撮影は複数のロケーションで行われており、コンクリート打ちっぱなしの現代的な室内空間でも撮影が実施されました。望月さんは白いブラウスと黒のミニスカートという統一されたコーディネートで、様々なポーズを披露しています。







撮影では自然な笑顔や優雅なポーズなど、多彩な表情を見せています。白と黒のモノトーンコーディネートが、コンクリートの質感と調和した洗練されたスタイリングとなっています。







投稿の最後には「最後のポーズはボツですな。」と茶目っ気のあるコメントも添えられており、撮影の楽しい雰囲気が伝わってきます。また「#そろそろ髪を切りたい」というハッシュタグを添え、ヘアスタイルの刷新を検討している本音も覗かせました。







この投稿に、「写真集を出されるなら買います」「モッチーさん！！情報解禁を待ってます」「美脚過ぎる」「ミニスカートがめっちゃ似合ってます」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】