テレビ朝日系「徹子の部屋」が２月２７日に放送され、黒柳徹子がＭＣを務めた。

黒柳は、この日のゲストを「４人の子どものお母さんとして仕事と子育てに奮闘中」と笑顔で紹介した。

アナウンスとともに女優・平愛梨が登場したが、目を潤ませた状態。黒柳が「かわいいお洋服！」とドレス姿を褒めながら案内すると、平は「ごめんなさい、徹子さん…」と大粒の涙をこぼした。

平は「お会いできて感激しています…」と目元を拭い「いい歳してごめんなさい…」と、黒柳に会えた喜びから思わず涙がこぼれてしまったことを告白。「本当に今日は、徹子さんのお部屋に来させていただいて。母とか、身内とか、夫のご家族も喜んでくれて…」と感激を率直に伝えた。

黒柳は、平にティッシュを差し出しつつ「大丈夫ですか？」と優しく気遣い。「ご主人、長友（佑都）さんです。サッカーの長友さん。皆さん、ご存知だと思いますけど。私もサッカー分かんないけど、長友さんはよく分かる。すぐ分かる！」と笑わせながら、平と、平の夫でサッカー日本代表・長友佑都の経歴紹介を進行していた。