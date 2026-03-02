「今度こそ…」民間小型ロケット『カイロス』打ち上げ3月4日に再設定　2度の延期経て悲願の“国内民間単独初”軌道投入成功へ

今度こそ…。民間ロケット「カイロス３号機」の打ち上げがあさって３月４日（水）に決まりました。



雲ひとつない青空となった１日。和歌山県串本町にある発射場近くの見学場には、打ち上げの瞬間を見ようと朝から大勢の人が集まりました。



ところが…打ち上げまで３０分と迫ったタイミングでの中止の発表。絶好の打ち上げ日和かと思われただけに落胆の声がもれます。



「ショック」

「朝６時に起きて来たのに」

「（子どもが）泣いてます」





民間のロケット会社「スペースワン」が開発した小型ロケット「カイロス」は、２０２４年に２回打ち上げられましたが、いずれも失敗。今回も２月２５日に続き、３月１日に２度目の“延期”判断となりました。理由についてスペースワンは上空１０ｋｍ付近の風が想定より弱かったためと説明しました。（スペースワン 阿部耕三渉外本部長）「（延期について）われわれ自身も非常にじくじたる思いがあると言いますか、早く打ち上げて人工衛星の軌道投入を実現させたい」そして２日、延期となった打ち上げをあさって４日の午前１１時に行うことを発表しました。今度こそはと期待を寄せるのは、カイロスに搭載されている衛星を手がけるベンチャー企業。自分たちの製造したコンピューターが宇宙で正常に動くことを実証したいといいます。（ｓｐａｃｅ ｃｕｂｉｃｓ 森島史仁さん）「私はこれ（衛星）を５年つくってきたので、それが１週間であろうと１か月であろうと５年に比べたら短いです。万全の体制で万全の状況の中で宇宙に届けてほしいです」成功すれば民間企業単独としては国内で初めてとなるロケットの打ち上げ。４日に注目が集まります。