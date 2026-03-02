「将来子ども欲しくない」未婚女性が64% 女性が男性を上回るのは初 「キャリアへの支障」など不安視か ロート製薬が調査
「将来、子どもを望まない」未婚の女性の割合が初めて６割を超えました。
厚生労働省は先週、去年１年間に生まれた赤ちゃんの数が前の年から約１万５０００人減り、７０万５８０９人だったと発表しました。晩婚化などを背景に１０年連続で減少し、統計を始めた１８９９年以降過去最少です。
子どもを産み育てることについて街で聞いてみると…
（２０代大学生）「お金のことが心配です、自分でそれだけ働いて育てられるのかなっていうのが、子どもを産むときに一番心配です」
（３０代パート従業員（子１人））「２人目はちょっとまだ悩んでます。お金も２倍かかってくるので、その辺は考えないとなと思うと慎重になりますね」
（３０代会社員（子１人））「（２人目となると）仕事を休むことになるので、キャリアが心配になります」
（４０代医師（子３人））「コストがどんどん高くなっていく。子どもたちに一番かかるのは大学生以降で、その時にお金を少しでもキープしておかなきゃな、というのがある」
「将来子どもが欲しくない」と回答した女性は６４．７パーセントで、男性の６０．７パーセントを４ポイント上回りました。
子どもを望まないという回答が女性が男性を上回ったのは２０１８年の調査開始以降初めてだということです。
ロート製薬は子育てにかかる経済的な負担や仕事のキャリアへの支障を不安に思う女性が男性よりも多いことなどが背景にあると分析しています。